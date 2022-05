Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Disney annuncia l'inizio delle riprese di Ahsoka, la nuova serie TV Lucasfilm scritta da Dave Filoni (The Mandalorian) e diretta da Peter Ramsey (Spider-Man: Into the Spider-Verse).

Per Ahsoka Tano, che ha fatto la prima comparsa nel 2008 all’interno di Star Wars: The Clone Wars, non si tratta di una prima inedita sul piccolo schermo, dal momento che il suo personaggio è apparso nel 2019 in The Mandalorian, con Rosario Dawson a prestarle il volto.

Probabilmente alla Star Wars Celebration - che si terrà dal 26 al 29 maggio in California - verranno fuori ulteriori dettagli sullo show.

Mary Elizabeth Winstead, l’attrice ucraina Ivanna Sakhno e l’attrice australiana Natasha Liu Bordizzo prenderanno parte al progetto, con Hayden Christensen di nuovo presente come Anakin Skywalker e Ray Stevenson nel ruolo di un misterioso criminale.

La produzione della serie TV durerà fino al prossimo autunno, con data di uscita probabilmente prevista per l'estate del 2023 su Disney+.

