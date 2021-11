Star Wars: Rangers of the New Republic è stato Cancellato?

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 23 ore fa

Annunciata poco meno di un anno fa, la serie live-action Star Wars: Rangers of the New Republic era pronta per la produzione e, neanche due mesi dopo l'annuncio del progetto, Gina Carano è stata allontanata da tutti i lavori con la Lucasfilm. Quindi, nelle ultime ore, è giunta la cancellazione definitiva dello spin-off di The Mandalorian.

Probabilmente l’allontanamento dell'attrice texana ha influito sul destino dello show, che però potrà ancora avere uno sviluppo. Sembra infatti che le vicende dello show potranno essere inglobate nelle prossime serie TV, soprattutto nella terza stagione di The Mandalorian. Così ha affermato infatti il presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy:

"Non avevamo mai scritto alcun copione o altro sulla serie TV. Alcuni di questi elementi verranno inseriti negli episodi futuri della prossima stagione di The Mandalorian, ne sono certa".

Star Wars: Rangers of the New Republic doveva, assieme a Ahsoka Tano e al già citato The Mandalorian, costituire una sorta di trilogia di serie spin-off di Star Wars. La popolarità che il personaggio di Cara Dune aveva acquistato durante la seconda stagione dello show con Mando, poteva tranquillamente giustificare un intero capitolo dedicato a lei, andando così ad approfondire il suo nuovo ruolo di tutrice dell’ordine per conto della Nuova Repubblica.

Fonte: Comic Book