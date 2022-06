Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Rinnovata all'inizio di quest'anno per una seconda stagione, ben prima della premiere del 5 maggio su Paramount+, Star Trek: Strange New Worlds è l'undicesimo prodotto sul piccolo schermo del famoso franchise.

Spin-off di Star Trek: Discovery, segue il Capitano Christopher Pike (Anson Mount) e l'equipaggio dell'astronave USS Enterprise mentre esplorano nuovi mondi in tutta la galassia, durante il decennio precedente a Star Trek.

La seconda stagione continuerà a esplorare la relazione tra il Capitano Pike e il timoniere Ortegas (Melissa Navia). In una recente intervista, l'attrice ha raccontato la dinamica tra i due personaggi e come verrà ampliata nel prossimo capitolo:

"Penso che vedremo una situazione più intrigata tra i due. Quello che vediamo adesso è essenzialmente un capitano che si fida del suo timoniere e viceversa. A volte le persone dicono, 'Le battute sono troppo informali per essere realistiche'. Io rispondo che quando parli con militari e parli con persone che si trovano continuamente in situazioni di vita o di morte nel loro lavoro, è assolutamente così la realtà"

L'attrice colombiana ha continuato così:

"Inoltre, una cosa che i fan hanno sottolineato è che Pike si riferisce spesso a Ortegas con il nome di nascita, Erica. Infatti c'è un'amicizia di fondo, ma non toglie nulla al fatto che sono professionisti e si fidano l'uno dell'altro nelle situazioni di vita e di morte. Nella seconda stagione il loro rapporto verrà approfondito".

Inoltre Navia ha sottolineato che la seconda stagione sarà perfino migliore della prima. La prossima stagione sarà, per giunta, caratterizzata dalla presenta di James Tiberius Kirk, interpretato da Paul Wesley.

Il finale della prima stagione di Strange New Worlds debutterà il 7 luglio su Paramount+, con la nuova stagione prevista per la prima metà del 2023.

Fonte: Screen Rant