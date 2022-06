Scritto da: Mattia Bergamo - Data di pubblicazione: 1 ora fa

In una recente intervista, la star di Star Trek: Strange New Worlds Melissa Navia ha affermato che la seconda stagione sarà perfino migliore della prima. La serie Paramount+ sta ancora trasmettendo il suo primo capitolo, già ampiamente acclamato dalla critica, e il secondo è attualmente in fase di riprese. L'uscita è prevista per il 2023. Strange New Worlds vede la presenza di Navia, Anson Mount, Ethan Peck, Jess Bush, Celia Rose Gooding, Christina Chong, Babs Olusanmokun, Bruce Horak e Rebecca Romijn.

La show si svolge un decennio prima degli eventi di Star Trek e segue il Capitano Pike mentre guida l'equipaggio della USS Enterprise all'esplorazione di nuovi mondi nello spazio. Strange New Worlds presenta una struttura più episodica rispetto agli altri show contemporanei di Star Trek, richiamando le trame della serie madre e di The Next Generation. Sono già stati anticipati storie e personaggi esplorati nel più ampio canone di tutta la serie, il che indica che nei prossimi episodi ci saranno altri riferimenti a storie passate.

In un'intervista Navia parla dell'alta qualità delle sceneggiature che ha ricevuto per la seconda stagione, affermando che essa è addirittura migliore della prima e che saranno presenti riferimenti alla serie classica:

"Credo di poter dire che è persino migliore della prima, e della prima stagione siamo davvero soddisfatti. La seconda, invece, continua a ricevere sceneggiature che fanno faville. Incorpora il Trek, incorpora la storia, incorpora la scienza e la tecnologia reali. E poi si intreccia in un modo che ti fa venire voglia di essere sull'Enterprise. Ti fa innamorare di questo mondo e ti fa sentire parte di esso. Nella seconda stagione andremo in posti che non vi aspettavate, che non potevate aspettarvi, ma sarete davvero felici di averlo fatto. La gente parla già della terza stagione e la mia testa sta cercando di capire la seconda, che si sta avvicinando alla fine. Abbiamo ancora alcune delle scene più grandi che abbiamo girato, soprattutto per me. Quindi, tutto ciò è molto entusiasmante".

Star Trek: Strange New Worlds è già stato notato per il suo gioco con i generi e i toni, una sperimentazione che potrebbe essere utilizzata con grande effetto nel prosieguo della serie. Allo stato attuale, questa risulta essere finora la serie di Star Trek meglio accolta da Paramount+ e l'idea che la seconda stagione possa spingersi oltre rende il futuro dello show ancora più emozionante.

Fonte: Screen Rant