Ieri ha debuttato su Paramount+ Star Trek: Strange New Worlds, e Rotten Tomatoes ha già premiato la serie originale Paramount+ con un punteggio perfetto. Vedere un nuovo spettacolo ottenere il bollino Certified Fresh da Rotten Tomatoes il giorno della sua prima è grandioso: può essere molto difficile convincere un gruppo di critici approvati a dare a una serie di debutto un punteggio di approvazione unanime.

Star Trek: Strange New Worlds ha 23 recensioni al momento della stesura di questo articolo e ha un punteggio del 100% sul Tomatometer. Tutti i 23 revisori hanno assegnato alla serie TV una valutazione Fresh, con il punteggio del pubblico che si è attestato al 94% con 66 valutazioni.

Considerando che sappiamo che il Kirk di Wesley alla fine assumerà il comando della USS Enterprise, i fan hanno iniziato a chiedersi per quanto tempo Anson Mount interpreterà il capitano Christopher Pike. A tal proposito, l'attore ha affrontato le voci secondo cui sarà in Star Trek: Strange New Worlds solo per una stagione:

"Volevamo fare un vero prequel della serie originale; ma, come sapete, nel mondo degli script una stagione non corrisponde necessariamente a un anno. Non sono sicuro che abbiamo davvero delimitato il passare del tempo tra le stagioni. Quindi, non lo so. Vedremo come andrà a finire".

