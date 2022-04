Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 17 ore fa

L'inedita Star Trek: Strange New Worlds permetterà ai fan di scoprire le avventure della USS Enterprise prima che il Capitano James T. Kirk ne prendesse il comando. Il mentore di Kirk, Christopher Pike, sarà il protagonista - almeno nella prima stagione. Sapendo come si svolge la tradizione di Star Trek, ci sono state molte domande su quanto tempo Pike rimarrà sulla sedia del Capitano dell'Enterprise nel progetto, soprattutto perché lo spettacolo ha già scelto la versione più giovane di James T. Kirk (interpretato da Paul Wesley).

In una nuova intervista, Anson Mount affronta le voci secondo cui interpreterà il Capitano Kirk solo nella prima stagione:

"Volevamo fare un vero prequel della serie originale; ma, come sapete, nel mondo degli script una stagione non corrisponde necessariamente a un anno. Non sono sicuro che abbiamo davvero delimitato il passare del tempo tra le stagioni. Quindi, non lo so. Vedremo come andrà a finire".

Star Trek: Strange New Worlds riporterà in scena le star presentate nella seconda stagione di Star Trek: Discovery quali Anson Mount nei panni del Capitano Christopher Pike, Rebecca Romijn nel ruolo del Numero Uno e Ethan Peck nel ruolo dell'ufficiale scientifico Spock. La serie vede anche Jess Bush nel ruolo dell'infermiera Christine Chapel, Christina Chong come La'an Noonien-Singh (discendente di Kahn), Celia Rose Gooding nei panni del cadetto Nyota Uhura.

Star Trek: Strange New Worlds debutterà su Paramount+ il prossimo 5 maggio.

Fonte: Comic Book