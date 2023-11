Star Trek: Starfleet Academy aprirà a "un nuovo lato di Star Trek"

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 19 novembre 2023

Tawny Newsome, nota per il suo ruolo in Star Trek: Lower Decks, ha recentemente rivelato alcuni dettagli entusiasmanti su Star Trek: Starfleet Academy - confermata a marzo da Paramount+.

Durante una recente intervista, Newsome ha condiviso la sua esperienza nel team di scrittori della nuova serie TV, sottolineando come Starfleet Academy offrirà una prospettiva inedita sull'universo di Star Trek. L'attrice, che continua a prestare la sua voce al tenente Beckett Mariner in Lower Decks, si è unita alla writer's room dello show, contribuendo a dare forma a questo promettente spettacolo incentrato sui giovani adulti.

Newsome ha espresso grande entusiasmo per il team creativo dietro Starfleet Academy, lodando in particolare il lavoro degli showrunner Alex Kurtzman e Naga Landau nell'assemblare un gruppo di persone talentuose e divertenti:

"È un nuovo lato della Flotta Stellare. È un nuovo lato di Star Trek - cosa che penso si possa dedurre dal titolo. Non avevamo ancora raccontato quest'area esatta. Non posso che elogiare le persone che ci lavorano. Ad esempio, la nostra squadra è forse la mia parte preferita del lavoro, perché sono tutti fantastici. E mi sento come se mi fossi appena fatta degli amici fantastici in quella stanza...Sono tutti così divertenti. I nostri showrunner Alex Kurtzman e Naga Landau hanno fatto un lavoro davvero incredibile mettendo insieme le persone migliori sulla Terra. Sono tutti gentili e divertenti. Ognuno ha un insieme diverso di abilità. Lo adoro. Penso che il pubblico adorerà davvero questo spettacolo. Davvero".

Non è stato ancora rivelato molto sullo spettacolo, inclusa l'era esatta in cui è ambientata. Tuttavia, l'annuncio di Starfleet Academy suggerisce che potrebbe svolgersi dopo la quinta (e ultima) stagione di Star Trek: Discovery. Questo si allinea con gli eventi narrati nel quarto capitolo di Discovery, in cui l'Accademia della Flotta Stellare è stata riaperta nel 32° secolo dopo un secolo di interruzione causata dal Grande Fuoco.

Star Trek: Starfleet Academy introdurrà una serie di nuovi giovani personaggi, sia umani che alieni, che aspirano a una carriera nella Flotta Stellare. Secondo le parole di Kurtzman, lo show sarà "davvero divertente", in linea con l'approccio comico e la passione di Newsome per Star Trek.

La produzione non è prevista prima del 2024, con una possibile uscita su Paramount+ nel 2025.

Fonte: Screen Rant