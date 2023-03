Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 10 ore fa

Star Trek: Discovery si concluderà con la prossima stagione, che debutterà all'inizio del 2024 anziché quest'anno come previsto.

Le riprese sono per lo più complete, ma secondo alcuni recenti rapporti ci saranno alcune riprese aggiuntive che devono ancora essere girate. Inoltre, Paramount+ ha in programma di rilasciare gli ultimi episodi in grande stile, con eventi pianificati in alcuni mercati chiave durante tutto l'anno prima dell'uscita della stagione finale. Ulteriori dettagli saranno rilasciati in un secondo momento.

"Non riesco quasi a credere che questo viaggio strabiliante con Star Trek: Discovery stia finendo", ha affermato la protagonista e produttrice della serie TV Sonequa Martin-Green. “Sono incredibilmente grata per aver interpretato il Capitano Michael Burnham e per aver preso parte a un'eredità insieme a un cast straordinario, una troupe fenomenale e un team di sceneggiatori incredibile. Ai nostri partner di CBS Studios e Paramount+, che hanno insistito per fare la storia della televisione, sono profondamente grata. Sono anche profondamente grata per la collaborazione creativa con i nostri showrunner Michelle Paradise e Alex Kurtzman, così come Olatunde Osunsanmi e l'incomparabile team di produttori esecutivi. Non dimenticherò mai come ci si sente a stare insieme come una famiglia, cullando il cimelio di Star Trek con tutti i fan. Loro ci hanno accolto nei loro cuori quando abbiamo lanciato una nuova iterazione e un'intera piattaforma di intrattenimento, e non lo dimenticheremo mai. 65 episodi dopo, brindo all'intera compagnia di Star Trek: Discovery, allo show e alla sua quinta e ultima stagione, ai suoi amati fan e a tutti coloro che immaginano un futuro migliore. Let's fly".

Insieme a Martin-Green, la serie TV è interpretata anche da Doug Jones, Anthony Rapp, Mary Wiseman, Wilson Cruz, David Ajala, Blu del Barrio, Callum Keith Rennie.

Secondo la descrizione ufficiale, la stagione 5 - di cui è stato condiviso il primo teaser - “troverà il Capitano Burnham (Martin-Green) e l'equipaggio della U.S.S. Discovery che svela un mistero che li manderà in un'epica avventura attraverso la galassia per trovare un antico potere la cui stessa esistenza è stata deliberatamente nascosta per secoli. Ma ci sono anche altri con lo stesso obiettivo: nemici pericolosi che cercano disperatamente di reclamare il premio per loro stessi e che non si fermeranno davanti a nulla per ottenerlo".

Fonte: Variety