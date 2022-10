Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Paramount+ ha rilasciato il primo teaser trailer del prossimo capitolo di Star Trek: Discovery. Il video mostra le new entry Rayner (Callum Keith Rennie di The Umbrella Academy e Jessica Jones) e la coppia Moll e L'ak, interpretati rispettivamente da Eve Harlow (The 100, Agents of S.H.I.E.L.D.) ed Elias Toufexis (Shadowhunters).

La piattaforma descrive il personaggio di Rennie come "un burbero e intelligente Capitano della Flotta Stellare che mantiene una linea netta tra il comandante e l'equipaggio: lui guida, loro eseguono. Rayner è totalmente incentrato sulla missione, qualunque essa sia. Ha una lunga storia di successi di guerra ma, in tempo di pace, ha problemi. La collaborazione non è il suo forte".

Il personaggio di Harlow, Moll, "è un'ex corriere diventata fuorilegge, molto intelligente e pericolosa, con una mente strategica impressionante e uno spirito acuto. Entra in ogni situazione con un piano chiaro e rimane concentrata e lucida sul suo obiettivo, anche quando le cose vanno male. Non si fa intimidire dal Capitano Burnham o dall'equipaggio della USS Discovery e affronterà chiunque si metta sulla sua strada per ottenere ciò che vuole".

Infine, L'ak è "un ex corriere diventato fuorilegge duro, impulsivo e ferocemente protettivo nei confronti della sua amata partner, Moll. Finché sa che è al sicuro, non si preoccupa dei danni collaterali o delle sue conseguenze - una prospettiva che a volte lo rende molto pericoloso e lo metterà contro il Capitano Burnham e l'equipaggio della Discovery".

La quinta stagione di Star Trek: Discovery è attualmente in produzione a Toronto e dovrebbe debuttare su Paramount+ nel 2023.

Fonte: Comic Book