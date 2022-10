Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

La quinta stagione di Star Trek: Discovery - attualmente in produzione a Toronto - vedrà la storia d'amore di Saru continuare, ha anticipato l'interprete Doug Jones.

La serie TV ha iniziato a suggerire un'improbabile storia d'amore tra Saru (Doug Jones) e il presidente del Ni'Var T'Rina (Tara Rosling) già nella terza stagione. T'Rina e Saru si sono avvicinati durante la stagione 4, quando Saru è stato nominato Primo Ufficiale della USS Discovery. Gli spettatori sono stati entusiasti di vedere i due continuare il loro flirt, scegliendo di rendere ufficiale la loro relazione entro il finale di stagione. Ora, Jones ha rivelato ciò che gli spettatori possono aspettarsi dalla coppia nella quinta stagione.

In una nuova intervista l'attore ha rivelato se la sua storia d'amore con T'Rina continuerà nel prossimo capitolo:

"Il cambiamento è sempre in atto, sia per la storia che per i personaggi, individualmente, e Saru è incluso in questo. La mia più grande preoccupazione, all'inizio della quinta stagione, era: 'La mia storia d'amore con il presidente T'Rina, la mia adorabile donna vulcaniana, continuerà?'. Sono stato felice di sentire la risposta, ma vi farò capire di cosa si tratta quando vedrete la stagione 5".

Jones non risponde direttamente alla domanda, ma le sue parole suggeriscono che la storia d'amore tra Saru e T'Rina continuerà a fiorire durante i prossimi episodi.

Fonte: Screen Rant