Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Con Star Trek: Picard prossimo alla conclusione e con Star Trek: Discovery che terminerà nel 2024, si potrebbe pensare che il franchise stia per avere un periodo di pausa, ma potrebbe non essere così. Durante un'intervista, Alex Kurtzman ha confermato che lui e i suoi colleghi sono entusiasti dello spin-off di Star Trek: Discovery guidato da Michelle Yeoh, Sezione 31. Kurtzman ha anche rivelato che lui e il cast di Star Trek: Picard potrebbero lavorare a un potenziale film, e che altri spin-off incentrati sul personaggio non sono affatto fuori discussione.

In effetti, Kurtzman afferma che ci sono ancora molti nuovi progetti di Star Trek in lavorazione, e che i fan potrebbero sentirne presto parlare:

"Abbiamo piani per cose nuove...ci sono parecchi piani, e presto ne sentirete parlare. Continueremo a espandere l'universo di Star Trek, assolutamente".

Le serie TV attualmente in programma

Sezione 31 è ancora in fase di sviluppo. La Paramount aveva fissato le riprese del pilot nel 2020, subito dopo la fine della stagione 3 di Star Trek: Discovery, ma a causa della pandemia la serie TV è passata in secondo piano.

Un altro progetto di cui si vocifera è incentrato sull'Accademia della Flotta Stellare. Kurtzman ha riconosciuto ufficialmente il progetto durante un'intervista al New York Times, sebbene non abbia fornito ulteriori dettagli. Alcuni si chiedono se l'assunzione di Sylvia Tilly (Mary Wiseman) presso l'Accademia della Flotta Stellare del 32° secolo abbia preparato il terreno per il nuovo spettacolo.

Quando ne sapremo di più?

Mentre Kurtzman afferma che "ne sentiremo parlare presto", non è chiaro cosa quel "presto" significhi esattamente. La prossima (ovvia) data possibile è il First Contact Day - ovvero il 5 aprile.

Se non sarà durante il First Contact Day, c'è sempre lo Star Trek Day l'8 settembre, grande evento per il franchise di Star Trek da anni. E, naturalmente, importanti notizie potrebbero essere date anche durante il Comic-Con di San Diego o di New York, o durante un evento della Paramount, o in qualsiasi altro momento dell'anno.

