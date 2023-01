Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 15 ore fa

Come annunciato da tempo, Michelle Yeoh tornerà a interpretare i panni di Philippa Georgiou di Star Trek: Discovery. Le prime notizie sulla serie TV sono arrivate all'inizio del 2019, quando c'erano piani per filmare il pilot subito dopo la conclusione del terzo capitolo di Star Trek: Discovery. Tempismo pessimo, dato che lo spettacolo ha terminato le riprese della stagione proprio quando il mondo intero è stato bloccato dalla pandemia. Il tour stampa della Television Critics Association afferma però che sono ancora in corso "conversazioni" sulla serie, confermando che è "ancora in fase di sviluppo e che ci saranno presto notizie".

Yeoh ha precedentemente descritto Star Trek: Sezione 31 come "l'universo di Star Trek, ma diverso. È come se Mission: Impossible incontrasse i Guardiani della Galassia nello spazio".

Star Trek: Sezione 31 disponeva di una writer's room prima che la Paramount facesse una pausa. Il produttore capo Alex Kurtzman, quando gli è stato chiesto l'ultima volta, si è detto ottimista sul fatto che le sceneggiature già pronte arriveranno alla produzione:

"In realtà abbiamo un paio di sceneggiature di Sezione 31. Francamente, la pandemia ha cambiato il gioco per tutti e per ogni spettacolo. Avevamo un programma molto specifico che poi è stato completamente fermato. Anche la quarta stagione di Discovery è iniziata molti mesi dopo rispetto a quanto inizialmente previsto, anche Picard. Siamo davvero sulla buona strada con Sezione 31, e sono molto ottimista al riguardo".

Fonte: Comic Book