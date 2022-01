Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Il ritorno di Whoopi Goldberg in Star Trek è stato annunciato tramite il recente trailer rilasciato, e la nuova foto trapelata conferma la comparsa di Guinan.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Guinan è stata ovviamente presentata su Star Trek: The Next Generation come una vecchia amica e confidente del Capitano dell'Enterprise Jean-Luc Picard (Patrick Stewart), ma il personaggio di Goldberg è diventato ancora più misterioso: è stato rivelato, infatti, che Guinan è viva da secoli, incontrando persino Picard in un tempo precedente grazie ai viaggio nel tempo. Il personaggio di Whoopi Goldberg ha anche giocato un ruolo fondamentale nel primo incontro della Federazione con i Borg, rivelando che il suo pianeta di origine era stato spazzato via da questi ultimi.

Da tempo si vociferava del ritorno di Goldberg nella Paramount+, ma nulla era stato confermato - fino ad ora.

Goldberg in effetti non è l'unico membro del cast di Star Trek: The Next Generation a far parte dei nuovi episodi di Star Trek: Picard: John de Lancie tornerà nei panni di Q, Annie Wershing tornerà nel ruolo della Regina Borg, e tornerà anche Brent Spiner - anche se non nel ruolo di Data.

La sinossi ufficiale della seconda stagione afferma che la storia "porterà il leggendario Jean-Luc Picard e il suo equipaggio in un nuovo viaggio audace ed emozionante: nel passato. Picard deve arruolare amici vecchi e nuovi per affrontare i pericoli della Terra del 21° secolo in una corsa disperata contro il tempo per salvare il futuro della galassia e affrontare la prova finale da uno dei suoi più grandi nemici".

Il ritorno di Guinan ha ovviamente senso, data la narrativa del viaggio nel tempo e il legame con i Borg. Si spera che il personaggio di Goldberg avrà un certo peso e che non sarà un semplice cameo per rendere felici i fan del franchise.

La seconda stagione di Star Trek: Picard sarà rilasciata su Paramount+ il 3 marzo.

Fonte: Screen Rant