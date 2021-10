Star Trek: Picard 2: Quale sarà il Personaggio di Brent Spiner?

Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 49 minuti fa

Dopo aver prestato il volto all’amato androide Data per sette stagioni di Star Trek: The Next Generation, Brent Spiner (Penny Dreadful: City of Angels) è tornato a vestirne i panni nella prima annata del più recente show con protagonista il capitano Jean-Luc Picard (Patrick Stewart).

L’attore sarà presente anche nel prossimo ciclo di episodi, le cui riprese si sono recentemente concluse, ma stando ad una sua dichiarazione, pare che il ruolo che si troverà ad interpretare è del tutto inedito.

“Posso dirvi che non sarò Data” – ha rivelato l’interprete – “So che non hanno detto poi molto sulla mia presenza nello show. Quello che posso anticipare è che impersonerò un membro della famiglia Soong, ma sarà un personaggio che non ho mai portato sul piccolo schermo”.

Come sanno i trekkie, Spiner, nel corso delle numerose puntate della serie originale, ma anche del suo diretto sequel, non si è solo calato nella parte di Data, ma anche del suo diretto creatore, lo scienziato Noonien Soong, e del figlio, Altan Inigo Soong, nonché, in Star Trek: Enterprise, di uno dei suoi antenati, il bisnonno Arik Soong.

In attesa quindi di apprendere nuove informazioni e capire quale prossimo componente della famiglia Soong apparirà nel franchise, vi ricordiamo che la seconda stagione di Star Trek: Picard debutterà a febbraio 2022.

Fonte: Comic Book