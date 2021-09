Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

"Abbiamo tre giorni prima che il futuro cambi irrimediabilmente", afferma il Capitano Picard (Patrick Stewart) nel nuovo teaser della seconda stagione di Star Trek: Picard. Il video, rilasciato durante il Star Trek Day, conferma inoltre che il nuovo capitolo della serie TV spin-off arriverà a febbraio 2022.



Come se ciò non bastasse, i fedeli fan dell'ex Capitano della U.S.S. Enterprise hanno un ulteriore motivo per festeggiare, perché Star Trek: Picard è stato rinnovato per una terza stagione.



Annunciata durante l'evento dedicato al franchise, la stagione 3 di Star Trek: Picard dovrebbe essere rilasciata all'inizio del 2023.

I prossimi 10 episodi vedono Picard e i suoi compagni alle prese con un futuro totalitario, e il trailer appena pubblicato ha mostrato il ritorno di Q (John de Lancie) e un primo sguardo ad Annie Wersching nei panni della Regina Borg.

Fonte: Deadline