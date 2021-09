Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 10 ore fa

Dopo il trailer rilasciato di recente, giungono novità relative al cast del prossimo capitolo di Star Trek: Picard: nell'inedito lotto di episodi, infatti, vedremo anche Annie Wersching (24, The Vampire Diaries) che vestirà i panni della Regina Borg.

Wersching si ripresenterà nei panni del famigerato villain del franchise, introdotto per la prima volta nel film del 1996 Star Trek: Primo Contatto e interpretato da Alice Krige. La Regina Borg è stata di fatto la leader degli spietati Borg, uno dei principali avversari di Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) in Star Trek: The Next Generation.

Ma la Regina Borg non sarà l'unica spina nel fianco del Capitano Picard nel secondo capitolo di Star Trek: Picard: anche John de Lancie riprenderà il suo ruolo di Star Trek: The Next Generation. La seconda stagione della serie TV debutterà il prossimo anno su Amazon Prime Video, ma non è stata ancora annunciata una data di uscita ufficiale.

Fonte: TVLine