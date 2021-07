Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 17 giugno 2021

Paramount+ ha celebrato alla grande il Captain Picard Day, pubblicando un nuovo trailer per la seconda stagione di Star Trek: Picard.

Dopo aver anticipato il ritorno di Q con un teaser, il nuovo trailer di Star Trek: Picard offre ai fan il primo sguardo a John de Lancie nei panni di Q. Il video ha inoltre confermato ciò che era stato accennato in quel teaser del First Contact Day, ovvero che la seconda stagione mostrerà viaggi nel tempo e linee temporali alternative.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Il 16 giugno i fan di Star Trek celebrano il Captain Picard Day, ispirato alla festa celebrata a bordo della USS Enterprise-D in Star Trek: The Next Generation.

Star Trek: Picard vede Patrick Stewart riprendere quel ruolo iconico, che ha interpretato per sette stagioni di Star Trek: The Next Generation e quattro lungometraggi.

La nuova stagione di Star Trek: Picard sarà rilasciata nel 2022.

Fonte: Comic Book