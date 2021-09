Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 9 ore fa

Come sappiamo, per la nuova stagione di Star Trek: Picard dovremo aspettare fino al prossimo anno ma, come riportato in precedenza, sembra che dopo i lavori sul secondo lotto inizieranno quelli della terza. Un membro della Digital Imaging - Ryan Kunkleman - ha rivelato che le riprese del secondo capitolo dello show sono concluse, e che la produzione del terzo potrebbe cominciare presto.

Anche se un ordine formale per la stagione tre non era stato ancora dato, lo studio ha permesso ai produttori di iniziare a lavorare sugli script.

La conferma che anche un nuovo lotto di episodi era in programma arriva da un'intervista di John de Lancie, che apparirà come Q, il personaggio che ha interpretato in Star Trek: The Next Generation.

De Lancie apparirà al fianco di Patrick Stewart, Alison Pill, Isa Briones, Evan Evagora, Michelle Hurd, Santiago Cabrera, Jeri Ryan, Orla Brady, Brent Spiner e alla new entry nel cast Annie Wersching, che sarà la Regina Borg.

Fonte: Comic Book