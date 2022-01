Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Manca ormai poco per la messa in onda della seconda stagione di Star Trek: Picard. Lo show è stato lanciato nel gennaio del 2020 con la prima stagione, ma la pandemia da Covid-19 ha poi rallentato tutti i lavori per la nuova stagione facendo slittare il debutto a febbraio 2022.

Come già anticipato precedentemente la seconda stagione vedrà il ritorno di Q, il celebre personaggio di Star Trek: The Next Generation interpretato da John De Lancie, il quale in una recente intervista durante il panel di Trek Talks Telethon ha parlato di come si è evoluto il suo personaggio:

"Non sarà lo stesso Q di 34 anni fa. Sarebbe sconveniente giocare in quel modo. È un individuo più vecchio, più maturo, un po' più concentrato, con una forte motivazione interna e il desiderio di convincere Picard a fare qualcosa. Ma se provassi a farlo nel modo in cui agivo allora, penso che non sarebbe buono, è destinato ad essere un po' diverso".

È giusto che de Lancie creda che Q debba essere diverso in Star Trek: Picard. I fan hanno imparato a godersi (o detestare) la natura assurda di Q, ma nessuna persona rimane la stessa dopo diversi decenni. Anche lo stesso Picard ha subito uno sviluppo importante nella prima stagione, quindi ci si dovrebbe aspettare lo stesso da Q.

Questo potrebbe rendere la seconda stagione di Star Trek: Picard ancora più intrigante. Guardare Picard e Q di nuovo insieme sarà familiare, ma allo stesso tempo del tutto nuovo. Questi personaggi hanno una lunga storia insieme, ma hanno anche vissuto altre avventure negli anni. Ciò dovrebbe rendere le loro scene nella seconda stagione ancora più avvincenti. Inoltre, Jean-Luc non sarà l'unico personaggio di Star Trek: The Next Generation con cui Q interagirà, dato che Jonathan Frakes ha confermato che Riker e Q hanno una scena fantastica insieme. Ci saranno molte opportunità per i fan di godersi questo nuovo Q maturo, anche se devasterà i loro personaggi preferiti.

Non si ha ancora una data precisa per il debutto della seconda stagione ma sappiamo che sarà rilasciata a febbraio su Paramount+.

Fonte: Screen Rant