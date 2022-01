Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

I fan lo hanno chiesto a gran voce e Whoopi Goldberg ha obbedito: l'attrice tornerà nell'universo di Star Trek nella seconda stagione di Star Trek: Picard, riprendendo il ruolo di Guinan per più episodi.

Dal 1988 al 1993 Goldberg ha interpretato la barista del bar El-Aurian in Star Trek: The Next Generation.

"Avrò bisogno di un po' di the: Earl Grey, bollente", dice a un emozionato Picard (Patrick Stewart) nel primo trailer della stagione.

Stewart ha invitato Goldberg a unirsi a lui nella nuova serie mentre visitava il suo talk show della ABC The View a gennaio 2020 mentre promuoveva la premiere della prima stagione:

"Sono qui con un invito formale", ha detto Stewart, "Ed è per te, Whoopi. Alex Kurtzman, che è il produttore esecutivo di Star Trek: Picard, tutti i suoi colleghi e io, vogliono invitarti alla seconda stagione".

Senza pensarci due volte, Goldberg ha detto di sì: "L'ho già detto nello show, ma Star Trek è stata una delle più grandi esperienze, dall'inizio alla fine", ha detto a Stewart in The View.

La seconda stagione porterà il leggendario Jean-Luc Picard e il suo equipaggio in un nuovo viaggio audace ed emozionante: nel passato. Picard deve arruolare amici vecchi e nuovi per affrontare i pericoli della Terra del 21° secolo in una corsa disperata contro il tempo per salvare il futuro della galassia e affrontare l'ultima prova da uno dei suoi più grandi nemici.

Altri membri del cast della nuova stagione di Star Trek: Picard includono Alison Pill, Jeri Ryan, Michelle Hurd, Evan Evagora, Orla Brady, Isa Briones, Santiago Cabrera, Brent Spiner, Annie Wersching e la guest star John de Lancie.

La seconda stagione di Star Trek: Picard sarà rilasciata su Paramount+ il 3 marzo.

Fonte: Deadline