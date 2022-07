Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

L’annuale edizione del Comic-Con di San Diego si avvia ormai alla sua conclusione e, dopo i numerosi annunci legati all'MCU - fra cui il periodo d’uscita della serie Secret Invasion, nonché dell’attesa seconda stagione di Loki - nella giornata odierna si è tenuto il panel dedicato a un altro amatissimo franchise: quello di Star Trek.

Durante l’evento tenutosi nella Hall H, i fan dell’universo creato da Gene Roddenberry hanno potuto così assistere alla visione del primo full trailer della terza stagione della serie d’animazione di stampo parodistico Star Trek: Lower Decks.

Nel breve video, fra una scena e un’altra che vede protagonisti non solo i quattro guardiamarina dei ponti inferiori, ma anche una buona parte del variegato equipaggio della USS Cerritos, non sono mancati i classici e sempre graditi easter egg, come l’inaspettata apparizione nel finale della Deep Space Nine.

Un nuovo, pazzo viaggio interstellare attende dunque il pubblico, desideroso di sapere come verrà risolto il cliffhanger che aveva chiuso il precedente arco narrativo, che aveva visto il capitano Carol Freeman arrestata ingiustamente con l’accusa di aver distrutto il pianeta natale dei Pakled.

Per apprendere come riuscirà infine a discolparsi, non resta che attendere il debutto della premiere.

Star Trek: Lower Decks tornerà con la terza stagione il 25 agosto.

Fonte: Comic Book