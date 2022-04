Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Mentre i Trekkers sono ancora presi dall’emozionante anteprima di Star Trek: Strange New World, il servizio streaming di Paramount+ ha deciso di rilasciare il primo teaser della terza stagione di Star Trek: Lower Decks.

Il video purtroppo non mostra granché, concentrandosi su di una sequenza ambientata nello spazio aperto, accompagnata dalle voci fuoricampo dei protagonisti, che sembrano intenzionati a mettere in pratica un altro assurdo e sicuramente esilarante piano.

L’umoristico show d’animazione è stato creato dallo sceneggiatore di Rick and Morty, Mike McMahan, e vede in qualità di doppiatori dei quattro membri dei ponti inferiori Tawny Newsome di Space Force (Beckett Mariner), Jack Quaid di The Boys (Brad Boimler), Noël Wells di Master of None (D’Vana Tendi) e Eugene Cordero (Samanthan Rutherford).

In attesa di maggiori informazioni e di scoprire come verrà risolto il cliffhanger che ha chiuso la precedente stagione, vi ricordiamo che i nuovi episodi non hanno ancora una data ufficiale di uscita, ma debutteranno nell’anno corrente.

Nel frattempo, per arrivare preparati all’appuntamento, è possibile recuperare le prime due annate su Prime Video.

Fonte: Comic Book