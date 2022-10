Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

La terza stagione di Star Trek: Lower Decks ha ormai superato il suo giro di boa e l’ultimo episodio trasmesso, il sesto, è stato sicuramente ricco di nostalgia per tutti i fan dell’universo creato da Gene Roddenberry.

La puntata ha infatti visto l’equipaggio della USS Cerritos far una piccola sosta nell’iconica base spaziale Deep Space Nine per una missione diplomatica, incontrando inoltre l’ufficiale della Milizia Bajoriana Kira Nerys, una delle protagonisti della serie Star Trek: Deep Space Nine, a cui prestava il volto l’attrice Nana Visitor.

In una recente intervista il creatore dello show d’animazione Mike McMahan (Solar Opposites), grande fan del franchise, ha dunque dichiarato che vorrebbe portare molti altri cameo:

“Accidenti, mi piacerebbe che apparissero Geordi e Data. Sono inoltre un grande amante di Star Trek: Enterprise e mi piacerebbe lavorare con quanto più cast possibile...Anche se non ne ho incontrate molte, mi sento come se in qualche modo conoscessi tutte queste persone solo per ciò che hanno fatto e i personaggi che hanno interpretato. Lavorare con qualcuno come George Takei mi sembra già una follia. O con Gates McFadden. Non so cosa farò, elencherò ogni interprete del mondo di Star Trek? Mi sento come un bambino in un negozio di caramelle. Vorrei lavorare con tutti loro”.

Non resta quindi che attendere per sapere se i suoi desideri verranno realizzati e quali altre sorprese riserverà ancora questo terzo arco narrativo, o il successivo, già ufficialmente ordinato.

Fonte: Screen Rant