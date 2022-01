Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 9 ore fa

Paramount+ ha rivelato che la terza stagione di Star Trek: Lower Decks sarà rilasciata quest'estate, e che la serie è già stata rinnovata per una quarta stagione che sarà composta da 10 episodi.

La serie animata si concentra sui giovani ufficiali di una delle navi della Federazione, prendendo in giro tutte le esperienze assurde i personaggi vivono a causa delle decisioni dell'equipaggio principale.

Il successo ottenuto da Star Trek: Lower Decks non solo ha permesso alla serie di essere rinnovata per una quarta stagione prima ancora che la terza andasse in onda, ma ha anche aperto le porte ad altre produzioni animate di Star Trek, tra cui Star Trek: Prodigy.

Fonte: Collider