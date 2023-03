Star Trek: Lower Decks 5 ci sarà! Paramount+ rinnova la Serie Animata

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Nelle scorse ore Paramount+ ha annunciato ai suoi abbonati il rinnovo di Star Trek: Lower Decks, che tornerà con una quinta stagione composta da 10 episodi.

La quarta stagione di Star Trek: Lower Decks arriverà sulla piattaforma questa estate, e presenterà un crossover con Star Trek: Strange New Worlds (recentemente rinnovata per un terzo capitolo). L’equipaggio della USS Enterprise del Capitano Christopher Pike sarà quindi impegnato in un "Primo Contatto" con quello scapestrato della USS Cerritos.

La puntata in questione, caratterizzata da un intreccio fra sequenze in live-action e d’animazione, sarà parte integrante del secondo arco narrativo della serie TV che vede Anson Mount nei panni del Capitano Pike, che si troverà a interagire con i buffi guardiamarina dei ponti inferiori Beckett Mariner e Brad Boimler, sempre doppiati rispettivamente da Tawny Newsome e Jack Quaid (The Boys).

A rendere ancora più eccezionale la notizia è che l’episodio vedrà in cabina regia la star di Star Trek: The Next Generation, Jonathan Frakes, iconico volto del comandante William Riker.

Fonte: Variety