Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Paramount+ ha rilasciato il trailer ufficiale di Star Trek: Strange New Worlds. Lo show è sia un prequel della serie originale di Star Trek sia uno spin-off degli eventi della seconda stagione di Star Trek: Discovery, che contribuisce ad espandere il franchise recentemente rilanciato dalla Paramount.

Star Trek: Strange New Worlds riporterà in scena le star presentate nella seconda stagione di Star Trek: Discovery quali Anson Mount nei panni del Capitano Christopher Pike, Rebecca Romijn nel ruolo del Numero Uno e Ethan Peck nel ruolo dell'ufficiale scientifico Spock. La serie vede anche Jess Bush nel ruolo dell'infermiera Christine Chapel, Christina Chong come La'an Noonien-Singh (discendente di Kahn), Celia Rose Gooding nei panni del cadetto Nyota Uhura.

Lo show ha ulteriormente fatto notizia quando ha scelto la star di The Vampire Diaries Paul Wesley nei panni del giovane James T. Kirk, l'uomo che un giorno è destinato a ereditare la USS Enterprise dal Capitano Pike.

Queste le parole di Wesley durante un'intervista:

"Sono profondamente onorato e ancora un po' sorpreso di aver ricevuto l'onore di interpretare l'inimitabile James T. Kirk. Sin da quando ero bambino sono rimasto sbalordito dal mondo creato da Gene Roddenberry. Recentemente, mi sono imbarcato su un volo per Los Angeles e ho scoperto che l'uomo sul sedile vuoto accanto a me era William Shatner. Riuscivo a malapena a mettere insieme due parole ma alla fine sono riuscito a salutarlo e abbiamo chiacchierato. Non sono uno che di solito crede nel destino ma questa è stata più che una coincidenza. E ovviamente dovevo farmi una foto. Quindi grazie Mr. Shatner per la buona compagnia".

Star Trek: Strange New Worlds debutterà su Paramount+ il prossimo 5 maggio.

Fonte: Comic Book