Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Secret Invasion sarà la prima serie della Fase 5 dell'MCU: Kevin Feige ha rivelato che la serie - che riunisce i personaggi di Samuel L. Jackson e Ben Mendelsohn dopo gli eventi di Captain Marvel del 2019 - arriverà su Disney+ nella primavera del 2023. È stato inoltre condiviso il nuovo logo.

In una recente intervista Samuel L. Jackson ha parlato di come lo spettacolo mostrerà nuove sfaccettature del suo personaggio:

"Posso avere un'intera vita come Nick Fury che non sia Nick Fury in azione. Potrete venire a casa con me, vedere cosa accade anche quando sono solo, quando non sono così forte, quando mi tolgo il tutore per la schiena, perché Nick è anziano. Si vedranno anche cose che normalmente non si vedono; anche se il mio personaggio dovrebbe mantenere un certo rigore, anche i supereroi hanno i loro momenti difficili".

Tra le star Marvel ritorneranno, oltre a Samuel L. Jackson nel ruolo di Fury e Ben Mendelsohn nei panni di Talos, compaiono Cobie Smulders come Maria Hill e Martin Freeman. Inoltre, tra i nuovi attori dell'MCU figurano Emilia Clarke (Games of Thrones), Olivia Colman, Kingsley Ben-Adir, Carmen Ejogo, Christopher McDonals e Killian Scott.

Fonte: Comic Book