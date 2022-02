Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 39 minuti fa

Dopo aver finalmente annunciato la data di debutto delle due parti di Better Call Saul, AMC ha pubblicato la prima immagine di Slippin' Jimmy, la prossima serie animata ambientata nell'universo del prequel di Breaking Bad.

Slippin' Jimmy, che sarà costituita da sei episodi, segue le disavventure di un giovane Jimmy McGill e dei suoi amici d'infanzia a Chicago. Raccontato nello stile dei cartoni animati classici degli anni '70, ogni episodio è un'ode a un genere cinematografico specifico, dallo Spaghetti Western e il cinema muto di Buster Keaton a L'Esorcista. Presentata in anteprima sulle piattaforme digitali di AMC questa primavera, la serie è prodotta dagli animatori di Rick and Morty e scritta dagli sceneggiatori di Better Call Saul, Ariel Levine e Kathleen Williams-Foshee.

