She-Hulk: Tatiana Maslany parla della CGI del suo Personaggio

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Con la conclusione di Ms. Marvel con Iman Vellani, è tempo per i fan dell'MCU di volgere l'attenzione alla prossima supereroina, Jennifer Walters di Tatiana Maslany (Orphan Black), la protagonista di She-Hulk.

Cugina del Gigante di Giada Bruce Banner (Mark Ruffalo), Jennifer è un avvocato dai forti ideali che difende i diritti delle minoranze, malati mentali e, in generale, le libertà civili. Creato da Stan Lee e dal disegnatore John Buscema nel 1980, il personaggio dei fumetti ottiene i suoi poteri in seguito a una trasfusione di sangue da Bruce, ma a differenza del cugino riesce a controllare le sue trasformazioni.

Purtroppo il primo trailer non ha entusiasmato i fan, che hanno criticato aspramente la scelta della CGI sul personaggio. Nonostante il design visivo continui a non trovare tutti i fan d’accordo, la protagonista Maslany, in una recente intervista, rivela come l’uso della CGI ha aiutato la sua performance, permettendole di sentirsi come un’estranea all’interno del proprio corpo:

"Jennifer non è affatto una combattente addestrata. Lei è un avvocato, però è una donna forte. Certo mi sento quasi come una cretina ad essere il doppio della mia stazza, però mi ha aiutato a distaccarmi dal personaggio, permettendomi un processo creativo più chiaro".

She-Hulk sarà disponibile dal 17 agosto su Disney+.

Fonte: Screen Rant