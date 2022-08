Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 11 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Con le riprese ufficialmente iniziate e un incipit di trama già rivelato, i fan di Sex Education sono bramosi di conoscere maggiori dettagli sul quarto arco narrativo del loro amato show.

Come annunciato da tempo, i nuovi episodi vedranno l’assenza di alcuni comprimari, come Tanya Reynolds (Lily), Patricia Allison (Ola) e Rakhee Thakrar (l’insegnante Emily Sands), dunque la domanda che sorge più spontanea è quali personaggi potrebbero invece fare il loro ritorno.

In una recente intervista James Purefoy (The Following), interprete di Remi Milburn, il padre di Otis (Asa Butterfield) e ex marito di Jean (Gillian Anderson di X-Files), ha dichiarato di essere ben disposto a comparire nuovamente nell’apprezzato show targato Netflix.

“Quando stavano girando la terza stagione, ero nel pieno dei lavori sulla serie Pennyworth per HBO Max” – ha così affermato l’attore – “Non ho idea se questo ha impedito loro di coinvolgermi. È uno show eccezionale, adoro Sex Education. Penso che sia davvero brillante. Se mi dovessero richiamare, sarei lì in un baleno”.

Malgrado le sue affermazioni non confermino una sua effettiva partecipazione, il ritorno di Remi potrebbe effettivamente essere rilevante per la storyline legata a Jean e Jakob (Mikael Persbrandt), specie se si considera l’incognita sulla vera identità del padre della piccola Joy, la sorellina di Otis.

Non resta quindi che attendere e vedere se il personaggio farà o meno capolino nella vita dei protagonisti.

Fonte: Screen Rant