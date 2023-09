Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 14 settembre 2023

Fin dal suo debutto, Sex Education è stato uno dei titoli di punta di Netflix e, dopo il successo delle prime tre stagioni, il teen drama più amato del colosso dello streaming è pronto per fare il suo ritorno con la quarta e ultima stagione. Per gli abitanti di Moordale sarà un’avventura ricca di amore, risate, lacrime, amicizie e nuove e vecchie relazioni.

Trama e cast

Dopo la chiusura del liceo di Moordale, Otis (Asa Butterfield) ed Eric (Ncuti Gatwa) devono affrontare un nuovo inizio, il loro primo giorno al Cavendish Sixth Form College. Otis è nervoso all'idea di creare una nuova clinica, mentre Eric spera con tutto sé stesso che non siano di nuovo degli emarginati. L'istituto Cavendish rappresenta uno shock culturale per tutti gli studenti di Moordale, che fino ad allora pensavano di essere progressisti.

Questa nuova scuola è molto diversa, ogni giorno si fa yoga nel giardino comune, si respira un’atmosfera all’insegna della sostenibilità e c’è un gruppo di ragazzi popolari per la loro gentilezza. Viv (Chinenye Ezeudu) è totalmente sconvolta dall’atteggiamento non competitivo degli studenti, mentre Jackson (Kedar Williams-Stirling) sta ancora cercando di superare la sua storia con Cal (Dua Saleh). Aimee (Aimee Lou Wood) decide di fare qualcosa di nuovo frequentando lezioni d’arte e Adam (Connor Swindells) prova a capire se un’istruzione di tipo tradizionale sia adatta a lui.

Intanto, negli Stati Uniti, Maeve (Emma Mackey) sta vivendo il suo sogno alla prestigiosa Wallace University, dove segue le lezioni dell'autore di culto Thomas Molloy. Otis si strugge per lei, mentre deve abituarsi al fatto di non essere più figlio unico oltre che l'unico terapeuta sessuale della scuola.

Il resto cast è composto da:

Gillian Anderson - Jean;

- Jean; Mimi Keene - Ruby;

- Ruby; Chaneil Kular - Anwar;

- Anwar; Mikael Persbrandt - Jakob;

- Jakob; Alistair Petrie - Preside Groff;

- Preside Groff; George Robinson - Isaac;

- Isaac; Alistair Petrie - Michael;

- Michael; Samantha Spiro - Maureen.

Al loro fianco troveremo le new entry Dan Levy (Schitt's Creek), Thaddea Graham (Doctor Who), Lisa McGrillis (Somewhere Boy), Marie Reuther (Kamikaze), Jodie Turner Smith (True Blood), Eshaan Akbar, Felix Mufti, Anthony Lexa, Alexandra James, Reda Elazouar, Bella Maclean e Imani Yahshua.

Produzione e approfondimenti

Creata da Laurie Nunn e prodotta da Jon Jennings, Jamie Campbell e Joel Wilson, la serie TV britannica ha attirando fin da subito gli abbonati della piattaforma.

A quanto pare non era l'intenzione iniziale degli sceneggiatori chiudere lo spettacolo in soli quattro capitoli. La sceneggiatrice e drammaturga londinese Nunn ha ammesso:

"È stato travolgente vedere come lo show si sia connesso con le persone di tutto il mondo, e speriamo che abbia fatto sentire alcuni di voi un po’ meno soli. Scrivere queste parole lascia un po’ l’amaro in bocca, ma abbiamo deciso che la quarta stagione sarà anche l’ultima della serie. Non è stata una decisione facile, ma mentre i temi e le storie della nuova stagione si cristallizzavano, è divenuto chiaro che questo era il momento giusto per chiudere. Durante il processo è diventato sempre più chiaro che quelle storie stavano andando verso la fine, che i personaggi si trovavano ormai nel posto che mi sembrava più giusto per loro. E io ero felice per loro, sentivo di aver detto tutto quello che volevo attraverso di loro".

All’inizio di luglio il profilo Instagram dello spettacolo ha pubblicato una lettera ai fan, in cui l’autrice ha dichiarato:

"Siamo incredibilmente orgogliosi di Sex Education e siamo in debito con il nostro fantastico team...e non vediamo l'ora di condividerla con voi".

Gli episodi vedono come scenario principale la vita all’interno del college e approfondiscono singolarmente la storia sessuale e familiare dei vari personaggi: si intrecciano provenienze e climi familiari tra loro molto diversificati, accrescendo in maniera sempre più elevata l’interesse dello spettatore. Se la cornice che fa da contorno ai vari accadimenti è la sessualità, però, sono le emozioni insite all’interno degli avvenimenti dei personaggi adolescenti a fare da sfondo al racconto. In più, dubbi e paure tipiche dell’età adolescenziale vengono presentate in modo semplice e con grande maestria nella narrazione dei fatti, nella profondità dei suoi mille risvolti personali e relazionali, trainati dalla componente emotiva.

Oltre alla sessualità, un altro argomento messo in rilievo è l’innamoramento, accompagnato dalle prime esperienze e sperimentazioni sessuali. Anche la tematica del bullismo viene approfondita nel corso dei primi tre capitoli, con Adam come protagonista. Inoltre, il tema dell’omosessualità viene presentato sia attraverso il modo in cui viene vissuto da Eric, sia il modo in cui viene trattato dai compagni.

Accanto all’omosessualità, è presente anche la tematica dell’omogenitorialità: Jackson è figlio di una coppia composta da due madri, partorito naturalmente da una delle due. Infine, un altro tema importante risulta quello della tossicodipendenza genitoriale: Maeve cresce sola e indipendente a causa dei problemi di dipendenza dalle droghe della madre.

Dal suo debutto su Netflix nel 2019, Sex Education è stata candidata e ha vinto numerosi premi, incluso l'International Emmy Awards nel 2022 come miglior serie comedy. In aggiunta, nei primi 91 giorni dall’uscita la terza stagione, ha totalizzato 66.6 milioni di visualizzazioni.

Episodi e trailer

La quarta stagione di Sex Education è composta da 8 episodi, che saranno rilasciati su Netflix il 21 settembre. Il finale avrà una durata di 83 minuti.