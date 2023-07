Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Nelle scorse ore Netflix ha annunciato che la quarta stagione di Sex Education sarà l'ultima. Gli ultimi episodi debutteranno il 21 settembre, quasi due anni dopo il rilascio del terzo capitolo.

Tramite una lettera dedicata ai fan della serie TV, la creatrice Laurie Nunn ha affermato che mentre gli sceneggiatori stavano creando la quarta stagione, "è diventato chiaro che questo era il momento giusto per diplomarsi":

"È passato un po' di tempo dall'ultima volta che ci avete sentito. Questo autunno torneremo con la stagione 4, in arrivo su Netflix il 21 settembre. Sono successe molte cose dalla nostra prima writer's room nel 2017, quando abbiamo trascorso un mese in un ufficio angusto sopra un sexy shop, parlando di come ci si sente ad attraversare la pubertà. Il doloroso imbarazzo, le prime cotte e i grandi, grandi sentimenti. Volevamo realizzare uno spettacolo che rispondesse ad alcune delle domande che tutti noi avevamo sull'amore, il sesso, l'amicizia e il nostro corpo. Qualcosa che avrebbe aiutato i nostri adolescenti interiori a sentirsi un po' meno soli. È stato travolgente vedere come lo spettacolo sia entrato in contatto con persone di tutto il mondo, e speriamo che abbia fatto sentire anche alcuni di voi un po' meno soli. Scrivere questa lettera è agrodolce, poiché abbiamo deciso che la quarta stagione sarà anche l'ultima. Non è stata una decisione facile da prendere, ma quando i temi e le storie della nuova stagione si sono cristallizzati, è diventato chiaro che questo era il momento giusto per diplomarsi. Siamo incredibilmente orgogliosi di Sex Education e ci sentiamo in debito con i nostri brillanti scrittori, cast e troupe che hanno messo così tanto cuore nella realizzazione di ogni episodio. Hanno lavorato instancabilmente per portarvi quest'ultima stagione e non vediamo l'ora di condividerla con voi. Gli addii sono i peggiori, ma celebriamo tutti i bei momenti che abbiamo passato".

Il cast del capitolo finale rivedrà la presenza di Asa Butterfield (Otis), Gillian Anderson (Jean), Ncuti Gatwa (Eric), Aimee-Lou Wood (Aimee), Emma Mackey (Maeve), Connor Swindells (Adam), Kedar Williams-Stirling (Jackson), Mimi Keene (Ruby), George Robinson (Isaac), Chinenye Ezeudu (Vivienne), Dua Saleh (Cal), Alistair Petrie (Michael), Samantha Spiro (Maureen), Jim Howick (Colin), Rakhee Thakrar (Emily), che reciteranno al fianco dei già annunciati Daniel Ings, Dan Levy, Thaddea Graham, Lisa McGrillis, Marie Reuther, Jodie Turner-Smith, Eshaan Akbar, Felix Mufti, Anthony Lexa, Alexandra James, Reda Elazouar, Bella Maclean e Imani Yahshua.

Fonte: The Hollywood Reporter