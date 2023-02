Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

L'amata serie TV di Netflix, Sex Education, ha perso un altro importante membro del cast per la quinta stagione. Emma Mackey, che interpreta Maeve, ha infatti recentemente rivelato di aver salutato il suo personaggio e di non avere intenzione di tornare per il prossimo lotto di episodi.

"Stagione 5? Ho appena finito di lavorare alla quarta la scorsa settimana", ha affermato Mackey. "No, non credo che sarò nella quinta stagione. Ho già salutato Maeve".

L'annuncio di Mackey arriva poco più di una settimana dopo che la star Ncuti Gatwa (volto del 15° Dottore in Doctor Who) ha pubblicato il suo messaggio dicendo addio al suo personaggio, Eric:

"L'ultimo giorno. L'ultima volta. Ciao ragazzi, grazie per tutte le lezioni e per tutta la forza", ha scritto Gatwa in una didascalia di un post su Instagram.

Sex Education ha terminato la produzione della sua quarta stagione la scorsa settimana, e non è ancora noto quando i nuovi episodi debutteranno su Netflix.

Fonte: Comic Book