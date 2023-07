Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

La quarta stagione di Sex Education torna alla ribalta con un teaser, che ritrae i protagonisti pronti all'ultima stagione: Netflix e la creatrice Laurie Nunn hanno infatti annunciato che il prossimo capitolo - che sarà rilasciato il 21 settembre - sarà quello conclusivo per la serie TV.

Il gigante dello streaming ha inoltre fornito una descrizione dei nuovi episodi:

"Dopo la chiusura della Moordale Secondary, Otis ed Eric si avventurano in una nuova realtà: il loro primo giorno al Cavendish Sixth Form College. Otis è piuttosto preoccupato per l'apertura della sua nuova clinica, mentre Eric spera di non subire un altro fallimento. Tuttavia, il passaggio al Cavendish rappresenta un vero e proprio shock per tutti gli studenti della Moordale: pensavano di essere avanguardisti, ma il nuovo college è su un piano completamente diverso. Immagina un quotidiano rituale di yoga nel giardino comune, un forte impegno per la sostenibilità e un gruppo di studenti noti per la loro gentilezza! Viv rimane totalmente stupita dal modello educativo non competitivo e incentrato sugli studenti del college. Nel frattempo, Jackson sta ancora cercando di superare il dolore per la perdita di Cal. Aimee sperimenta qualcosa di nuovo intraprendendo un corso d'arte, mentre Adam è alle prese con l'idea che l'istruzione tradizionale potrebbe non essere la strada giusta per lui. Dall'altra parte dell'Atlantico, Maeve sta realizzando il suo sogno alla prestigiosa Wallace University, studiando sotto la guida del famoso autore Thomas Molloy. Otis rimane ancora preso da lei, mentre cerca di adattarsi a non essere più un figlio unico a casa, né l'unico terapeuta del campus".

Fonte: Comic Book