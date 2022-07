Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Dopo il finale shock della terza stagione di Sex Education, sale l'attesa per i nuovi episodi, confermati lo scorso autunno.

Il cast della quarta stagione, però, dovrà fare a meno di due personaggi principali: Patricia Allison e Tanya Reynolds. Dunque, i fan della serie TV dovranno abituarsi a non vedere più la coppia formata da Ola e Lily.

Entrambe le attrici hanno dichiarato che si occuperanno di altre opportunità lavorative. Nello specifico, Reynolds, ha anche svelato qualcosa sulla prossima stagione:

"Così come Patricia, anche io non farò parte della quarta stagione. È solo il naturale processo di questi spettacoli: quando hai un cast così grande e così tanti personaggi, penso che devi lasciare che alcuni presenti da tempo vadano via per far posto a quelli più nuovi, è una cosa giusta. I nuovi episodi saranno pazzeschi. Incredibili, dico davvero. Ci saranno tanti nuovi personaggi. I fan dimenticheranno in fretta la piccola vecchia Lily".

Il rilascio della quarta stagione sembra ancora ben lontano, probabilmente non arriverà prima della primavera 2023.

Le prime tre stagioni di Sex Education sono disponibili su Netflix.

Fonte: Screen Rant