L'evento digitale di Netflix TUDUM ha confermato il rinnovo di Sex Education che, sul famoso sito Rotten Tomatoes, detiene un punteggio che si aggira intorno al 96%. La serie TV è anche riuscita a portare a casa un BAFTA TV Award.

La notizia del rinnovo non dovrebbe scioccare nessuno: le commedie per adolescenti made in Gran Bretagna sono state mosse vincenti per Netflix nel corso degli ultimi anni, e il progetto guidato da Asa Butterfield non è diverso. Gli spettatori sembrano non averne mai abbastanza di Otis Milburn, che dispensa consigli sulle relazioni ai suoi compagni di classe creando il caos. Laurie Nun deve essere entusiasta del successo della serie che ha creato!

Non molto tempo fa Nunn ha parlato dello spettacolo, e ha ammesso che i fan adorano questi personaggi e che le persone sono davvero legate a tutte le trame presentate.

Non resta quindi che attendere ulteriori dettagli in merito alla produzione e alla data di uscita: restate collegati!

