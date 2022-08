Sex Education: Nuovi Dettagli sulla Trama della 4° Stagione

Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 55 minuti fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

La quarta stagione di Sex Education, popolare serie TV targata Netflix, inizia a prendere finalmente corpo e i primi dettagli in merito alla trama sono infine trapelati.

Stando a quanto comunicato, dopo lo sconvolgente finale della precedente annata, che ha visto gli studenti del liceo di Moordale apprendere con dispiacere che la propria scuola è stata infine venduta per mancanza di fondi, il prossimo arco narrativo, caratterizzato dalla presenza di volti noti ed eccitanti new entry, seguirà i ragazzi nella loro ricerca di un posto alternativo per continuare il loro percorso accademico.

Come precedentemente annunciato, il quarto ciclo di episodi dovrà fare a meno di alcuni dei suoi interpreti, come Patricia Allison, Tanya Reynolds e Rakhee Thakrar, che ricoprivano i rispettivi ruoli di Ola, Lily e della professoressa Emily Sands, mentre Ncuti Gatwa, nonostante i suoi impegni sul set di Doctor Who, ha già confermato il suo ritorno nei panni di Eric.

Se da un lato la presenza di un numero minore di comprimari è sicuramente fonte di dispiacere per i fan, dall’altro potrebbe agevolare in qualche modo gli sceneggiatori, impegnati nel proseguire ed esplorare più a fondo solo alcune storyline, ma per saperne di più, non resta che attendere i prossimi aggiornamenti.

Fonte: Screen Rant