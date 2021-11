Secret Invasion: il Primo Sguardo all'inedita Serie TV Disney+

Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

L’atteso evento del Disney+ Day, indetto per celebrare i primi due anni dal debutto del servizio streaming omonimo, si è finalmente concretizzato e ha portato non solo una serie di inediti contenuti nel catalogo, come il diverte corto de I Simpson, ma è stata anche la finestra ideale per il rilascio di una valanga di notizie sui prossimi progetti in cantiere.

Dall’annuncio del periodo d’uscita di Ms. Marvel e della seconda stagione di What If…?, alla conferma della produzione di uno spin-off su Agatha Harkness ed Echo, fino ai nuovi aggiornamenti su She-Hulk, le fantasie più sfrenate dei fan della Marvel sono state pienamente appagate.

Come se questo non fosse già sufficiente, una prima anticipazione è stata offerta anche sull’atteso show Secret Invasion, che adatterà l’omonima e celebre storia apparsa sulle pagine dei comics della Casa delle Idee.

Durante l’evento sono state finalmente mostrate le prime due immagini, una con protagonista Nick Fury, nuovamente interpretato da Samuel L. Jackson, e un’altra decisamente più criptica, ma che sembra possa rappresentare un’inquadratura della Regina Veranke, la sovrana degli alieni Skrull.

La serie, che i fan ormai stavano attendendo alle porte, dopo la scena post-credit presente in Spider-Man: Far From Home e quella con protagonista Monica Rambeau (Teyonah Parris), apparsa in WandaVision, vedrà gli alieni sopramenzionati invadere silenziosamente la Terra ed infiltrarsi, assumendone l’aspetto, fra le fila dei supereroi del pianeta.

Oltre a Jackson, il cast vede il ritorno di Ben Mendelsohn (The Outsider) nei panni di Talos, nonché la presenza di Emilia Clarke (Il Trono di Spade), Kingsley Ben-Adir (The OA), Olivia Colman (The Crown), Carmen Ejogo (Your Honor), Christopher McDonald e Killian Scott.

Fonte: Comic Book