Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

HBO Max ha rilasciato il primo teaser trailer di Pretty Little Liars: Original Sin, che rivela anche quando la continuazione dell'universo di Pretty Little Liars debutterà sul servizio di streaming.

La nuova serie introduce un nuovo cast, che si ritrova coinvolto in una cospirazione quando un killer mascherato pretende che la nuova generazione di Liars paghi per il peccato segreto commesso dai loro genitori due decenni prima. La stagione di 10 episodi prenderà il via giovedì 28 luglio, con i primi tre episodi. Le prossime due settimane vedranno l'uscita di due episodi il 4 e l'11 agosto, con gli ultimi tre episodi che debutteranno il 18 agosto.

Pretty Little Liars: Original Sin nasce dal produttore esecutivo e sceneggiatore Roberto Aguirre-Sacasa (Riverdale, Le Terrificanti Avventure di Sabrina) e dalla co-produttrice esecutiva e sceneggiatrice Lindsay Calhoon Bring (Le Terrificanti Avventure di Sabrina).

Il cast principale del reboot include Bailee Madison, Chandler Kinney, Zaria, Malia Pyles e Maia Reficco nei panni delle protagoniste, a cui si uniranno Mallory Bechtel, Sharon Leal, Elena Goode, Lea Salonga, Eric Johnson, Alessio Aion, Zakiya Young, Carly Pope, Cristala Carter, Derek Klena, Kate Jennings Grant, Robert Stanton, Jennifer Ferrin, Lilla Crawford, Brian Altemus, Anthony Ordonez e Jeffrey Bean.

La descrizione ufficiale dello spettacolo recita: “Vent’anni fa, una serie di tragici eventi ha quasi fatto a pezzi la cittadina operaia di Millwood. Ora, ai giorni nostri, un disperato gruppo di ragazze adolescenti - una nuova generazione di giovani Liars - si ritrova tormentato da un aggressore sconosciuto e costretto a pagare per i peccati segreti commessi dai rispettivi genitori vent’anni prima".

Ancora nessuna notizia ufficiale per quanto riguarda la data di debutto italiana, né della piattaforma che ospiterà Pretty Little Liars: Original Sin.

Fonte: Comic Book