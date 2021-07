Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Pretty Little Liars: Original Sin è il reboot della nota serie TV Pretty Little Liars, andata in onda dal 2010 al 2017. Come l'originale, il nuovo spettacolo è basato sui libri di Sara Shepard.

Dopo Pretty Little Liars sono stati prodotti due spin-off: Ravenswood (2014) e Pretty Little Liars: The Perfectionists (2019), entrambi cancellati dopo un'unica stagione.

Proprio per questo, gli showrunner Roberto Aguirre-Sacasa (Riverdale) e Lindsay Calhoon Bring (Le Terrificanti Avventure di Sabrina), il team dei produttori esecutivi e Warner Bros. Television stanno lavorando sodo per non incombere nella tradizionale maledizione: da qui la scelta del reboot e l'assemblaggio di un cast di piccole stelle, tra cui Bailee Madison.

Dopo Chandler Kinney e Maia Reficco, Madison si unisce al cast del reboot con un contratto da protagonista: infatti, apparirà nella serie TV nel ruolo di Imogen, la ragazza che guiderà la caccia al nuovo A.

L'attrice - classe '99 - è nota al pubblico del piccolo e del grande schermo per Once Upon A Time, Good Witch, A Cinderella Story: Starstuck, Non Avere Paura del Buio e molto altro ancora. Per il suo significativo ruolo in Brothers (2009) al fianco di Natalie Portman e Tobey Maguire, Madison è stata nominata per i Saturn Award e per un Critics' Choice Awards.

La sinossi di Pretty Little Liars: Original Sin è la seguente: "Una serie di tragici eventi di vent'anni fa ha quasi distrutto la città operaia di Millwood. Adesso un gruppo di ragazze adolescenti - una nuova serie di Piccole Bugiarde - è tormentato da un Aggressore sconosciuto e sono costrette a pagare per il peccato segreto commesso dai loro genitori, così come avvenne vent'anni fa".

Oltre a Bailee Madison, la quale ha pubblicato la notizia del nuovo ingaggio sul suo profilo Instagram, lo sceneggiatore Roberto Aguirre-Sacasa ha fatto la medesima cosa, commentando:

"E così, furono in tre. Eccitato che la FENOMENALE @baileemadison sta recitando nei panni della 'final girl' Imogen Able in #plloriginalsin!!!! Non so se il fatto che sia stata in DUE dei miei film horror preferiti degli ultimi anni, 'Non Avere Paura del Buio' e 'Strangers: Prey at Night', la qualifica come Regina delle Urla ufficiale, ma se non lo è ancora, questo show lo farà!!! Benvenuta a Millwood, Bailee!! Spero che tu possa lavorare al tuo ruolo a lungo".





Fonte: Vanity Fair