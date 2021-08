Pretty Little Liars: gli Ultimi Aggiornamenti sul Cast del Reboot

Scritto da: Maria Anna Cappelleri - Data di pubblicazione: 56 minuti fa

Sono molti i i revival attesi per la prossima stagione, uno di questi è sicuramente il reboot del teen drama Pretty Little Liars, che avrà il sottotitolo Original Sin - Peccato originale.

Al cast già annunciato, che include Bailee Madison, Chandler Kinner e Maia Reficco, si aggiungeranno anche Malia Pyles (How to Get Away With Murder) e Zaria (Papà, non Mettermi in Imbarazzo), completando quindi il quintetto iconico della serie TV.

Pyles interpreterà Minnie, la più giovane delle ragazze, che a seguito di un trauma subito da piccola, si rifugia in un mondo virtuale. Zaria, invece, avrà il ruolo di Faran, una ballerina molto tenace e determinata che vuole andare via dalla città, che non è Rosewood, bensì Millwood.

Come nella serie di qualche anno fa, anche in Pretty Little Liars: Original Sin, le cinque giovani cercano di scoprire chi sia A, un misterioso aggressore che le tormenta e minaccia.

Le terrificanti avventure di Sabrina, Roberto Aguirre-Sacasa, che ha di recente dichiarato di voler fare qualcosa di diverso rispetto alla serie originale, dando al nuovo show un tenore più dark e horror. Il reboot porta la firma del creatore di Riverdale , che ha di recente dichiarato di voler fare qualcosa di diverso rispetto alla serie originale, dando al nuovo show un tenore più dark e horror.

Le riprese inizieranno la prossima settimana, ma non si sa ancora per quando è prevista la messa in onda del reboot, su HBO Max.

Fonte: Comic Book