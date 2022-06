Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

HBO Max ha condiviso una risposta esilarante alla notizia secondo cui è in fase di lavorazione un sequel de Il Trono di Spade con protagonista Kit Harington, che tornerà a vestire i panni di Jon Snow - ruolo che lo ha reso famoso in tutto il mondo.

L'attore è legato al progetto HBO, ma questo non ha impedito alla pagina ufficiale della rete di fare umorismo sulle reazioni scioccate dei fan, attraverso una delle battute più iconiche del personaggio.

Condividendo una foto di Jon Snow, HBO Max ha twittato: “non so nulla”, che è un chiaro richiamo alla frase che Ygritte (Rose Leslie, la moglie di Kit Harington) pronunciava a Snow mentre era sua prigioniera. La loro relazione è iniziata nel peggiore dei modi, ma poi sono diventati amanti, prima che lei venisse uccisa.

Il finale della ottava stagione ha visto Jon Snow uccidere Daenerys (Emilia Clarke) dopo aver scoperto che il suo vero nome è Aegon Targaryen, il vero erede del Trono di Spade. Se lo spin-off incentrato sul suo personaggio dovesse prendere vita, presumibilmente riprenderebbe da qui; inoltre, potrebbe aprire la porta al ritorno alle interpreti di Arya (Maisie Williams) e Sansa (Sophie Turner).

Solo due anni fa, sfortunatamente, Kit Harington ammise di non voler più interpretare Jon Snow, affermando:

"Sento che gli uomini hanno un blocco emotivo, a un certo punto, e quel blocco è dovuto alla Seconda Guerra Mondiale. Non parliamo delle nostre debolezze, perché non è mascolino. Avendo interpretato un uomo che era silenzioso ed eroico, sento che andare avanti con questo ruolo non è quello che voglio. Questo è un ruolo maschile di cui il mondo non ha più bisogno".

Non ci resta che attendere ulteriori informazioni, godendoci nel frattempo House of the Dragon, in uscita il 22 agosto su NOW.

