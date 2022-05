Pivoting 2 non ci sarà! Cancellellata la Serie TV targata FOX

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Continua a girare la macchina della cancellazione, e le ultime ore sono state un incubo per gli appassionati di serie TV: infatti, oltre a molti titoli delle rete americane The CW e CBS, si aggiungono i mancati rinnovi della rete FOX, come Our Kind of People e Pivoting.

La commedia americana creata da Liz Astrof è stata presentata per la prima volta il 9 gennaio e vede come protagoniste tre donne che, in seguito alla morte della loro migliore amica d’infanzia, realizzano che la vita è breve e, nel tentativo di trovare la felicità, si concedono di prendere delle decisioni impulsive e sconsiderate. Tutto ciò rafforza il loro stretto legame e dimostra che non è mai troppo tardi per scombussolare la propria esistenza. Il cast protagonista è composto da Amy (Eliza Coupe), Jodie (Ginnifer Goodwin) e Sarah (Maggie Q).

La decisione di non rinnovare la serie TV con una seconda stagione è curiosa, poiché il sito web di recensioni Rotten Tomatoes ha riportato un punteggio di approvazione del 100% con una valutazione media di 7/10, sulla base di 10 recensioni critiche. Anche Metacritic, che utilizza una media ponderata, ha assegnato un punteggio di 67 su 100 basato su 10 critici, indicando "recensioni generalmente favorevoli".