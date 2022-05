Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Il dramma guidato da Yaya DaCosta Our Kind of People è stato cancellato dopo una sola stagione alla FOX.

Basata sul libro di Lawrence Otis Graham Our Kind of People: Inside America's Black Upper Class e prodotta da Lee Daniels e Karin Gist, la serie si svolge nel mondo ambizioso di Oak Bluffs, piccola città situata sull'isola Martha's Vineyard, una roccaforte storica dove i ricchi e i potenti élite nera si è stabilizzata da più di 50 anni.

Our Kind of People segue la volitiva mamma single Angela Vaughn (DaCosta) mentre si propone di rivendicare il nome della sua famiglia e avere successo con la sua linea rivoluzionaria per la cura dei capelli in grado di mettere in risalto la bellezza innata e naturale delle donne nere. Presto scopre però un oscuro segreto sul passato di sua madre che sconvolgerà il suo mondo e sconvolgerà per sempre questa comunità.

Insieme a DaCosta (Chicago Med), Our Kind of People è interpretato da Morris Chestnut (The Resident), Joe Morton (Scandal), Nadine Ellis (Let's Stay Together), Lance Gross (Hawaii Five-o), Rhyon Nicole Brown (Empire), Kyle Bary (Ginny & Georgia) e la nuova arrivata Alana Bright.

Fonte: Variety