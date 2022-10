Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 13 ore fa

Dopo aver solleticato l’attenzione dei pubblico con la breve anteprima fornita dal teaser trailer, nuove informazioni giungono dall’attesa serie di Disney+ basata sull’amata saga letteraria di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo.

Mentre le riprese proseguono e dal set pervengono online alcune foto, sono stati annunciati i nomi di tre new entry salite recentemente a bordo del progetto: Adam Copeland, Jessica Parker Kennedy e Suzanne Cryer sono infatti ufficialmente entrati all’interno del cast.

Lo show seguirà l’adolescente Percy, che dopo aver scoperto che le antiche divinità della mitologia greca esistono realmente e lui è l’erede di una di loro, verrà condotto al Campo Mezzosangue, un luogo isolato dove i semidei vengono addestrati ad affinare le proprie abilità.

In breve tempo però il giovane, accusato ingiustamente di aver rubato la potente folgore di Zeus, dovrà affrontare una pericolosa missione in compagnia della figlia di Atena, Annabeth, e del satiro Grover, per ritrovare l’artefatto e portare la pace sull’Olimpo.

Copeland, meglio conosciuto come Edge dagli amanti del wrestling e apparso in Vikings, ricoprirà il ruolo del dio della guerra, Ares.

Kennedy, nota per la sua partecipazione a Black Sails e The Flash, sarà invece la terribile gorgone Medusa, mentre Cryer (Silicon Valley) darà il volto a Echidna.

Si attendono a questo punto maggiori dettagli e la notizia della data ufficiale di debutto.

Fonte: Screen Rant