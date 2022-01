Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Disney+ ha ufficialmente ordinato la serie Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo, un adattamento per il piccolo schermo degli amati romanzi fantasy di Rick Riordan. L'annuncio ufficiale arriva quasi due anni dopo che Riordan ha condiviso che stava aiutando a sviluppare la potenziale serie su Disney+ a maggio 2020.

Riordan - che ha comunicato la notizia dell'ordine della serie in un videomessaggio ai fan - scriverà il pilot insieme a Jon Steinberg, mentre James Bobin ne sarà il regista. Tutti e tre saranno produttori esecutivi, così come l'ex presidente della Touchstone Television Bert Salke, che originariamente ha messo in fase di sviluppo il progetto.

“Con Rick Riordan, Jon Steinberg e Dan Shotz alla guida del nostro team creativo, siamo impegnati a creare una serie TV avvincente degna degli eroici personaggi mitologici di cui milioni di lettori di Percy Jackson sanno che vale la pena prendersi cura, e siamo ansiosi di invitare il pubblico Disney+ a scoprire le storie fedeli al franchise di successo e piene di umorismo, sorpresa e mistero", ha affermato Ayo Davis, presidente della Disney Branded Television.

La serie live-action seguirà Percy Jackson, un moderno semidio di 12 anni che ha appena iniziato a fare i conti con i suoi nuovi poteri soprannaturali quando il Dio Zeus lo accusa di aver rubato il suo fulmine. Ora Percy deve attraversare l'America per trovarlo e riportare l'ordine nell'Olimpo.

Fonte: TVLine