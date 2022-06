Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Dopo le recenti aggiunte al cast, proseguono gli annunci riguardanti gli attori che appariranno negli episodi di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo, adattamento televisivo targato Disney+ della saga di romanzi ideati da Rick Riordan.

Tre sono i nuovi interpreti scritturati per aderire al progetto, e si tratta di Dior Goodjohn, Olivea Morton e Charlie Bushnell, che vestiranno rispettivamente i panni di Clarisse La Rue, Nancy Bobofit e Luke Castellan.

Lo show seguirà le vicende di Percy Jackson, interpretato da Walker Scobell, un adolescente che si troverà ad apprendere che gli dei e tutte le creature fantastiche della mitologia greca esistono veramente e lui è parte integrante di questo mondo, essendo figlio del dio dei mari Poseidone.

Mentre tenta di venire a capo della sconvolgente notizia e familiarizzare con i propri poteri, verrà ingiustamente accusato di aver rubato la folgore di Zeus.

Con l’aiuto dei nuovi amici Grover e Annabeth, il semidio si metterà in cammino per trovare il colpevole e riportare la pace sull’Olimpo.

Goodjohn darà il volto a Clarisse La Rue, figlia del dio della guerra Ares, descritta come una combattente estremamente competitiva, in grado di spianare tutti gli ostacoli che la separano dall’obiettivo. Fedele ai suoi amici, è intimidatoria verso i nuovi arrivati e in particolar modo nei confronti di Percy.

Bushnell vestirà i panni di Luke Castellan, progenie di Hermes e il ragazzo più cool del campo. Malgrado pare sia più a suo agio con una tavola da surf che con un'armatura greca, la sua abilità con la spada non è da sottovalutare.

Morton sarà invece Nancy Bobofit, descritta come una ragazza sempre pronta a dire la sua, anche a spese degli altri. Chiassosa e orgogliosa, è una vera e propria cocca degli insegnanti, e sembra provare un estremo piacere nel prendere di mira Percy.

Fonte: Comic Book