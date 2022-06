Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

L'inedita serie TV Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo, che arriverà su Disney+, in occasione dell'inizio della produzione, ha annunciato i cinque nuovi membri che si sono aggiunti al cast: Virginia Kull, Glynn Turman, Jason Mantzoukas, Megan Mullally e Timm Sharp appariranno infatti in ruoli ricorrenti nell'adattamento per il piccolo schermo della popolare serie di libri di Rick Riordan. Le new entry si uniscono quindi al protagonista precedentemente annunciato Walker Scobell e ai co-protagonisti Aryan Simhadri e Leah Sava Jeffries.

Mullally (Will & Grace) interpreterà Alecto, alias la signora Dodds. La signora Dodds è la severa e irascibile insegnante di matematica di Percy che a volte può comportarsi in modo mostruoso, perché di fatto, è un mostro. È una delle tre Furie, conosciuta come Alecto, che serve lealmente Ade, il Dio degli Inferi;

Mantzoukas (Brooklyn Nine-Nine, The Good Place) interpreterà Dioniso, alias Mr. D. L'irritabile e sarcastico Mr. D dirige il Campo Mezzosangue, un campo per i Semidei;

Kull (NOS4A2, Big Little Lies) apparirà nei panni di Sally Jackson, la madre amorevole, protettiva e altruista di Percy. Sally ha cresciuto suo figlio sapendo che un giorno dovrà consegnarlo al pericoloso mondo degli Dei dell'Olimpo;

Turman (Women of the Movement, The Wire) interpreterà Chirone, alias Mr. Brunner. Travestito da insegnante di latino di Percy (il signor Brunner) Chirone è il famoso centauro e allenatore di eroi che fornisce a Percy una guida morale quando necessario;

Sharp (Enlightened) interpreterà Gabe Ugliano, il marito egoista, sfacciato e combattivo di Sally, nonché il patrigno di Percy.

La serie di Disney+ vedrà in veste di produttore esecutivo lo stesso scrittore dei libri originali, Rick Riordan, insieme a Jon Steinberg e James Bobin, che si occuperà inoltre di dirigere il pilot.

