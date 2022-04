Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Dopo il recente annuncio che ha rivelato il numero totale degli episodi previsti per la prima stagione, finalmente giungono i primi aggiornamenti in merito al cast dell’atteso adattamento seriale di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo.

Stando infatti a quanto trapelato, lo show ha trovato in Walker Scobell, apparso recentemente a fianco di Ryan Reynolds nella pellicola targata Netflix “The Adam Project”, l’interprete designato per assumere i panni del protagonista, il semidio, figlio di Poseidone, Percy.

Il personaggio è stato descritto come un adolescente intelligente e compassionevole con un acuto senso dell'umorismo.

Si è sempre considerato un estraneo, in gran parte a causa del modo in cui il mondo vede il disturbo da Deficit dell’attenzione/iperattività e la dislessia, di cui è affetto.

Nonostante sia impulsivo, turbolento e pronto ad arrabbiarsi quando le cose gli sembrano ingiuste, nel profondo si cela un figlio affettuoso e un amico leale che vuole solo fare il bene per le persone a cui tiene.

La serie, targata Disney+, vedrà in veste di produttore esecutivo lo stesso scrittore dei libri originali, Rick Riordan, insieme a Jon Steinberg e James Bobin, che si occuperà inoltre di dirigere il pilot.

Fonte: Comic Book