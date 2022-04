Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Era da tempo che i fan dei libri di Percy Jackson desideravano un nuovo film o una serie TV adattamento - specialmente dopo che i due adattamenti cinematografici hanno avuto risposte contrastanti. Ora, il franchise sta passando alla televisione: l'autore e creatore del franchise Rick Riordan sta lavorando con Disney+ per sviluppare Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo, una serie che può seguire più storie di libri differenti. Con l'avvicinarsi dell'inizio della produzione, previsto per questa estate, sono trapelate alcune informazioni sulla serie stessa, incluso il numero di episodi della prima stagione.

Riordan ha pubblicato un nuovo post sul blog sul suo sito web, parlando di location scouting e design per lo show, la cui pre-produzione è chiaramente in pieno svolgimento. Nel post, Riordan ha fornito un aggiornamento sull'andamento delle sceneggiature, rivelando che ci saranno otto episodi in totale nella stagione di debutto:

"Anche il lavoro sulla sceneggiatura sta andando bene. Abbiamo le sceneggiature per i primi quattro episodi praticamente terminate e stiamo lavorando duramente sui restanti quattro della prima stagione".

In molti sono rimasti delusi dai due film, ma Riordan ha assicurato i fan che questa serie non seguirà lo stesso percorso e che varrà la pena aspettare:

"Lavorare tutti insieme per allineare le nostre visioni per lo spettacolo è stato estremamente utile, e penso che un sacco di confusione sia stata risolta. La buona notizia è: la leadership è 'all in' sul fare questo spettacolo e farlo bene. Molti di loro hanno figli che sono cresciuti con Percy Jackson, quindi lo capiscono. Capiscono che ci sono milioni e milioni di voi là fuori che stanno aspettando di vedere Percy Jackson prendere vita in un nuovo modo. Ci siamo sentiti supportati e ascoltati, e sono più fiducioso che mai che questo spettacolo stia andando avanti come dovrebbe. Tutti voi avete fatto la differenza. Lo fate sempre. Presentandovi sui social media, condividendo la vostra eccitazione per lo spettacolo: la Disney vi vede. Vi hanno ascoltato e vogliono fare il massimo per voi fan di Percy. Questa, per me, è la priorità numero uno, quindi sono felice!".

Fonte: Comic Book